11,15 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Сестриере Eurosport 1
12,00 ч Голф MAX sport 2
12,45 ч Футбол, ЦСКА 1948 - „Ботев" (Вр) „Диема спорт"
12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2
13,00 ч Футбол, Шампонска лига (жребий) bTV Action/MAX sport 3
14,15 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Сестриере Eurosport 1
15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2
15,15 ч Футбол, „Берое" - „Хебър" „Диема спорт"
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1
17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2
17,30 ч Баскетбол, Украйна – Словения „Нова спорт"
17,45 ч Футбол, „Левски" - „Спартак" „Диема спорт"
19,00 ч Футбол, „Ал Насър" - „Ал Етифак" MAX sport 3
19,00 ч Баскетбол, Чехия – Гърция „Диема спорт" 2
19,30 ч Футбол, „Херта" - „Нюрнберг" „Нова спорт"
19,30 ч Волейбол, ЦСКА - „Пирин" MAX sport 2
19,30 ч Футбол, „Хамбургер" - „Кайзерслаутерн" „Диема спорт" 3
21,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1
21,30 ч Футбол, „Малага" - „Тенерифе" MAX sport 2
21,30 ч Футбол, „Фрайбург" - „Вердер" „Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, „Лече" - „Удинезе" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, „Рен" - „Реймс" „Диема спорт"
22,00 ч Футбол, „Бърнли" - „Шефилд У" „Нова спорт"
22,00 ч Футбол, „Селта" - „Осасуна" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, „Лестър" - „Брентфорд" „Диема спорт" 2
23,00 ч Голф Eurosport 2