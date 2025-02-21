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https://www.24chasa.bg/sport/article/19963110 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

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“Левски” приема днес “Спартак” (Вн). СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

11,15 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Сестриере Eurosport 1

12,00 ч Голф MAX sport 2

12,45 ч Футбол, ЦСКА 1948 - „Ботев" (Вр) „Диема спорт"

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2

13,00 ч Футбол, Шампонска лига (жребий) bTV Action/MAX sport 3

14,15 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Сестриере Eurosport 1

15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2

15,15 ч Футбол, „Берое" - „Хебър" „Диема спорт"

17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1

17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2

17,30 ч Баскетбол, Украйна – Словения „Нова спорт"

17,45 ч Футбол, „Левски" - „Спартак" „Диема спорт"

19,00 ч Футбол, „Ал Насър" - „Ал Етифак" MAX sport 3

19,00 ч Баскетбол, Чехия – Гърция „Диема спорт" 2

19,30 ч Футбол, „Херта" - „Нюрнберг" „Нова спорт"

19,30 ч Волейбол, ЦСКА - „Пирин" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, „Хамбургер" - „Кайзерслаутерн" „Диема спорт" 3

21,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

21,30 ч Футбол, „Малага" - „Тенерифе" MAX sport 2

21,30 ч Футбол, „Фрайбург" - „Вердер" „Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, „Лече" - „Удинезе" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, „Рен" - „Реймс" „Диема спорт"

22,00 ч Футбол, „Бърнли" - „Шефилд У" „Нова спорт"

22,00 ч Футбол, „Селта" - „Осасуна" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, „Лестър" - „Брентфорд" „Диема спорт" 2

23,00 ч Голф Eurosport 2

“Левски” приема днес “Спартак” (Вн). СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
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Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание