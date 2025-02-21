Шокиращо падане на френския скиор в Кран Монтана

Шокиращ момент беляза втората тренировка по спускане в Кран Монтана (Швейц).
Французинът Нилс Алфан падна тежко след второто междинно време и остана да лежи неподвижно в снега.
Той бе обгрижен от лекари, които освен всичко друго му поставиха и фиксатор за обездвижване на врата.
Според съобщения във френските медии Алфан е получил видими наранявания по лицето и има съмнения за мозъчно сътресение. Специалистът в скоростните дисциплини беше откаран с хеликоптер в болницата в Сион за допълнителни прегледи.