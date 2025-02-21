Шокиращо падане на френския скиор в Кран Монтана

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Шокиращ момент беляза втората тренировка по спускане в Кран Монтана (Швейц).

Французинът Нилс Алфан падна тежко след второто междинно време и остана да лежи неподвижно в снега.

Той бе обгрижен от лекари, които освен всичко друго му поставиха и фиксатор за обездвижване на врата.

Според съобщения във френските медии Алфан е получил видими наранявания по лицето и има съмнения за мозъчно сътресение. Специалистът в скоростните дисциплини беше откаран с хеликоптер в болницата в Сион за допълнителни прегледи.