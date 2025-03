Божидар Краев се разписа за "Уестърн Сидни Уондърърс" при победата с 4:1 над "Пърт Глори" у дома в среща от 19-ия кръг на австралийското първенство.

Българският нападател Божидар Краев вкара четвъртото попадение, а изработи и второто, с което стана обрат.

С този успех "Уестърн Сидни Уондърърс" събра 31 точки и се изкачи на 4-о място в класирането.