7,00 ч Снукър Eurosport 1
12,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Йостерзунд БНТ 3
14,00 ч Футбол, „Шанхай П" - „Йокохама" „Нова спорт"
14,30 ч Ски бягане, СП в Трондхайм Eurosport 1
14,30 ч Колоездене, Гран при на Самин Eurosport 2
15,55 ч Биатлон, СП до 21 г. в Йостерзунд БНТ 3
16,00 ч Футбол, „Бурирам Ю" - „Джохор" „Нова спорт"
16,15 ч Ски бягане, СП в Трондхайм Eurosport 1
17,00 ч Футбол, „Астън Вила" - „Барселона" (мл.) MAX sport 2
18,00 ч Футбол, „Пахтакор" - „Ал Хилал" „Нова спорт"
18,00 ч Футбол, „Трактор" - „Ал Тавон" „Диема спорт" 3
19,00 ч Баскетбол, „Уулвс" - „Клуж-Напока" MAX sport 1
19,45 ч Футбол, „Брюж" - „Астън Вила" MAX sport 3
20,00 ч Футбол, „Ал Раян" - „Ал Ахли" „Нова спорт"
21,30 ч Волейбол, „Веро волей" - „Екзаджъбашъ" MAX sport 1
22,00 ч Футбол, „Борусия" (Д) - „Лил" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, „Реал" - „Атлетико" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Айндховен" - „Арсенал" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, „Уикъмб" - „Бъртън" „Диема спорт" 2
5,00 ч NHL, "Сиатъл" - „Минесота" MAX sport 2
7,00 ч Снукър Eurosport 1