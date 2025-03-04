"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7,00 ч Снукър Eurosport 1

12,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Йостерзунд БНТ 3

14,00 ч Футбол, „Шанхай П" - „Йокохама" „Нова спорт"

14,30 ч Ски бягане, СП в Трондхайм Eurosport 1

14,30 ч Колоездене, Гран при на Самин Eurosport 2

15,55 ч Биатлон, СП до 21 г. в Йостерзунд БНТ 3

16,00 ч Футбол, „Бурирам Ю" - „Джохор" „Нова спорт"

16,15 ч Ски бягане, СП в Трондхайм Eurosport 1

17,00 ч Футбол, „Астън Вила" - „Барселона" (мл.) MAX sport 2

18,00 ч Футбол, „Пахтакор" - „Ал Хилал" „Нова спорт"

18,00 ч Футбол, „Трактор" - „Ал Тавон" „Диема спорт" 3

19,00 ч Баскетбол, „Уулвс" - „Клуж-Напока" MAX sport 1

19,45 ч Футбол, „Брюж" - „Астън Вила" MAX sport 3

20,00 ч Футбол, „Ал Раян" - „Ал Ахли" „Нова спорт"

21,30 ч Волейбол, „Веро волей" - „Екзаджъбашъ" MAX sport 1

22,00 ч Футбол, „Борусия" (Д) - „Лил" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, „Реал" - „Атлетико" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Айндховен" - „Арсенал" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, „Уикъмб" - „Бъртън" „Диема спорт" 2

5,00 ч NHL, "Сиатъл" - „Минесота" MAX sport 2

7,00 ч Снукър Eurosport 1