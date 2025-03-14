Резултати от 1/8-финалните реванши в Лига Европа и Лигата на конференциите

ЛИГА ЕВРОПА
1/8-финали, реванши
"Атлетик" (Б, Исп) - "Рома" (Ит) 3:1 (1:2)
"Айнтрахт" (Фр, Гер) - "Аякс" (Нид) 4:1 (2:1)
"Лацио" (Ит) - "Виктория" (Чех) 1:1 (2:1)
"Олимпиакос" (Гър) - "Будьо/Глимт" (Нор) 2:1 (0:3)
"Лион" (Фр) - ФКСБ (Рум) 4:0 (3:1)
"Манчестър Юнайтед" (Анг) - "Реал Сосиедад" (Исп) 471 (1:1)
"Рейнджърс" (Шот) - "Фенербахче" (Тур) 0:2, 3:2 след дузпи (3:1)
"Тотнъм" (Анг) - "АЗ Алкмаар" (Нид) 3:1 (0:1)
ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
1/8-финали, реванши
"Серкъл Брюж" (Бел) - "Ягелония" (Пол) 2:0 (0:3)
"Юргарден" (Шв) - "Пафос" (Кип) 3:0 (0:1)
"Лугано" (Швейц) - "Целие" (Слвн) 4:3, 5:4 след прод., 1:3 след дузпи (0:1)
"Рапид" (Ав) - "Борац" (Босна) 1:1, 2:1 след прод. (1:1)
"Челси" (Анг) - "Копенхаген" (Дан) 1:0 (2:1)
"Фиорентина" (Ит) - "Панатинайкос" (Гър) 3:1 (2:3)
"Легия" (Пол) - "Молде" (Нор) 1:0, 2:0 след прод. (2:3)
"Витория" (Пор) - "Бетис" (Исп) 0:4 (2:2)
В скоби са резултатите от първите мачове. Отборите в черно продължават напред.