Блестяща Милена Тодорова със сребро от масовия старт в Поклюка за личен връх в биатлона! (Видео)

Милена Тодорова се приближи с още една крачка към върха в биатлона.

В блестящия си първи сезон като майка скромното момиче от Троян записа ново най-високо класиране в своята кариера, завършвайки на второ място в масовия старт на 12,5 км от световната купа в Поклюка (Слвн).

Така след бронза от спринта в Оберхоф (Гер) в началото на година Милена вече има и сребро в колекцията си. Масовият старт пък се очертава като нейната дисциплина, след като на световното в Ленцерхайде (Швейц) завърши 5-а.

В Поклюка 27-годишната Тодорова показа много добро ски бягане (10-а на 53,3 от най-бързата Ида Лиен, Нор). На стрелбището пък направи показно. С нужното търпение тя повали всичките 20 мишени при 4-те преминавания през рубежа.

След първото Милена бе 9-а на 11 сек от Жулия Симон (Фр), след второто - 6-а на 21,3 сек вече от Лу Жанмоно (Фр), след третото - 4-а на 13,7 сек от Жанмоно и след последното - 2-а на 17,1 сек от Жанмоно. Французойката спечели масовия старт, а след Тодорова трета за кеф на домакините се нареди словенката Анамария Лампич.

Освен че вече има нов личен връх в биатлона с второто си място Тодорова изравни най-доброто постижение на българка в масовия старт.

На 12 януари 2003 г. легендарната Екатерина Дафовска стана втора в Оберхоф (Гер).