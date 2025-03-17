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"Хебър" представи Велислав Вуцов

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Вуцов позира с екипа на новия си тим. СНИМКА: "ХЕБЪР"

Велислав Вуцов официално бе представен като треньор на "Хебър". Негови асистенти ще бъдат Йордан Чолов, Иван Танчовски и Стоян Ставрев.

"ФК Хебър" пожелава успех на новия треньорски щаб и много бъдещи щастливи и емоционални моменти с нашия тим", заявиха от клуба.

57-годишният Вуцов заменя на поста Бруно Акрапович, който бе освободен след серия от 18 мача без победа, която остави "Хебър" на последното място в класирането в Първа лига.

Вуцов за последно бе начело на втородивизионния "Янтра" (Габраво).

Вуцов позира с екипа на новия си тим. СНИМКА: "ХЕБЪР"

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