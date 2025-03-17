"Хебър" представи Велислав Вуцов

Велислав Вуцов официално бе представен като треньор на "Хебър". Негови асистенти ще бъдат Йордан Чолов, Иван Танчовски и Стоян Ставрев.
"ФК Хебър" пожелава успех на новия треньорски щаб и много бъдещи щастливи и емоционални моменти с нашия тим", заявиха от клуба.
57-годишният Вуцов заменя на поста Бруно Акрапович, който бе освободен след серия от 18 мача без победа, която остави "Хебър" на последното място в класирането в Първа лига.
Вуцов за последно бе начело на втородивизионния "Янтра" (Габраво).