БОК се присъединява към Световната антидопингова агенция в честването на Деня на чистия спорт 2025

Българският олимпийски комитет се присъедини към Световната антидопингова агенция в честването на Деня на чистия спорт 2025. Глобалната инициатива под мотото: „Play True: It Starts with You" е подкрепена и от Българския антидопингов център и ще бъде отбелязана на 11 април 2025 г. с дигитална кампания, насочена към повишаване на осведомеността относно значимостта на чистия спорт.

Подробности за Световния ден на чистия спорт Play True Day и начините да се включите лично в него ще намерите тук.