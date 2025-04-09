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Красимир Балъков и Елин Топузаков ще играят в бенефиса на Мартин Камбуров

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Красимир Балъков

Красимир Балъков, Елин Топузаков и Димо Бакалов са следващите трима участници в бенефисния мач на голмайстор номер 1 в историята на българския футболен елит - Мартин Камбуров, съобщиха организаторите.

Те се присъединяват към Стилиян Петров, Валери Божинов, Иван Иванов, Ивайло Чочев, Красимир Димитров и Ванчо Троянов.

Красимир Балъков и Елин Топузаков влизат в отбора на "ALL STARS Bulgaria" с треньор Александър Томаш. Димо Бакалов пък ще бъде част от селекцията на "ALL STARS Lokomotiv" с наставник Христо Бонев.

Прощалният мач на Мартин Камбуров ще се проведе на 1 юни от 1630 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив.

Всички приходи ще бъдат дарени на фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на клуба догодина.

Красимир Балъков

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