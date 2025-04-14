12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона...............................MAX sport 1
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Мюнхен...................................MAX sport 3
13,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова............................................RING
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона...............................MAX sport 1
17,30 ч Футбол, “Славия” - “Ботев” (Вр)..................................“Диема спорт”
19,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова............................................RING
19,15 ч Баскетбол, “Балкан” - “Спартак”......................................MAX sport 2
19,15 ч Волейбол, ЦСКА - “Локомотив” (Пд)...............................MAX sport 3
20,00 ч Футбол, “Хебър” - “Лудогорец”....................................“Диема спорт”
21,45 ч Футбол, “Наполи” - “Емполи”............................................MAX sport 3
21,45 ч Футбол, “Бастия” - “Лавал”.......................................“Диема спорт” 3
22,00 ч Футбол, “Атлетико” - “Валядолид”....................................MAX sport 4
22,00 ч Футбол, “Боренмут” - “Фулъм”...................................“Диема спорт” 2
02,00 ч NHL, “Флорида” - “НЙ Рейнджърс”..................................MAX sport 2