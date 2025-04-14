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Спорт по телевизията днес

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Лидерът в елита "Лудогорец" излиза тази вечер срещу последния "Хебър". СНИМКИ: ОРЛИН ЦАНЕВ

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона...............................MAX sport 1

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Мюнхен...................................MAX sport 3

13,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова............................................RING

17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона...............................MAX sport 1

17,30 ч Футбол, “Славия” - “Ботев” (Вр)..................................“Диема спорт”

19,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова............................................RING

19,15 ч Баскетбол, “Балкан” - “Спартак”......................................MAX sport 2

19,15 ч Волейбол, ЦСКА - “Локомотив” (Пд)...............................MAX sport 3

20,00 ч Футбол, “Хебър” - “Лудогорец”....................................“Диема спорт”

21,45 ч Футбол, “Наполи” - “Емполи”............................................MAX sport 3

21,45 ч Футбол, “Бастия” - “Лавал”.......................................“Диема спорт” 3

22,00 ч Футбол, “Атлетико” - “Валядолид”....................................MAX sport 4

22,00 ч Футбол, “Боренмут” - “Фулъм”...................................“Диема спорт” 2

02,00 ч NHL, “Флорида” - “НЙ Рейнджърс”..................................MAX sport 2

Лидерът в елита "Лудогорец" излиза тази вечер срещу последния "Хебър". СНИМКИ: ОРЛИН ЦАНЕВ
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