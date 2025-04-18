10,30 ч Голф MAX sport 2
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона MAX sport 1
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Мюнхен MAX sport 3
12,55 ч Формула 2, Гран при на С. Арабия (трен.) Диема спорт
14,00 ч Футбол, Локомотив (Сф) - Ботев Диема спорт
14,30 ч Футбол, Дарби - Лутън Диема спорт 2
14,40 ч Колоездене, обиколка на Абруцо Eurosport 1
16,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова RING
16,30 ч Футбол, Черно море - Берое Диема спорт
16,30 ч Формула 1, Гран при на С. Арабия (трен.) Диема спорт 3
16,30 ч Колоездене, Флеш Брабансон Eurosport 1
17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона MAX sport 1
17,00 ч Футбол, Родъръм - Мансфийлд Нова спорт
17,00 ч Футбол, Уотфорд - Бърнли Диема спорт 2
18,00 ч Формула 2, Гран при на С. Арабия (кв.) Диема спорт 3
19,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова RING
19,00 ч Футбол, Крумовград - ЦСКА Диема спорт
19,15 ч Баскетбол, Спартак - Академик MAX sport 2
19,30 ч Футбол, Шефилд Ю - Кардиф Диема спорт 2
20,00 ч Футбол, Порто - Фамаликао RING
20,00 ч Формула 1, Гран при на С. Арабия (трен.) ДДиема спорт 3
21,00 ч Голф Eurosport 2
21,30 ч Баскетбол, Реал - Байерн MAX sport 3
21,45 ч Футбол, Рен - Нант Нова спорт
22,00 ч Футбол, Оксфорд - Лийдс Диема спорт 2
22,00 ч Футбол, Еспаньол - Хетафе MAX sport 4
22,30 ч Футбол, Спортинг - Морейрензе RING
7,30 ч Голф MAX sport 2