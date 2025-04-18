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Спорт по телевизията днес

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"Лийдс" на Илия Груев гостува днес на "Оксфорд". Снимка: x.com/LUFC

10,30 ч Голф MAX sport 2

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона MAX sport 1

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Мюнхен MAX sport 3

12,55 ч Формула 2, Гран при на С. Арабия (трен.) Диема спорт

14,00 ч Футбол, Локомотив (Сф) - Ботев Диема спорт

14,30 ч Футбол, Дарби - Лутън Диема спорт 2

14,40 ч Колоездене, обиколка на Абруцо Eurosport 1

16,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова RING

16,30 ч Футбол, Черно море - Берое Диема спорт

16,30 ч Формула 1, Гран при на С. Арабия (трен.) Диема спорт 3

16,30 ч Колоездене, Флеш Брабансон Eurosport 1

17,00 ч Тенис, турнир за мъже в Барселона MAX sport 1

17,00 ч Футбол, Родъръм - Мансфийлд Нова спорт

17,00 ч Футбол, Уотфорд - Бърнли Диема спорт 2

18,00 ч Формула 2, Гран при на С. Арабия (кв.) Диема спорт 3

19,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Молдова RING

19,00 ч Футбол, Крумовград - ЦСКА Диема спорт

19,15 ч Баскетбол, Спартак - Академик MAX sport 2

19,30 ч Футбол, Шефилд Ю - Кардиф Диема спорт 2

20,00 ч Футбол, Порто - Фамаликао RING

20,00 ч Формула 1, Гран при на С. Арабия (трен.) ДДиема спорт 3

21,00 ч Голф Eurosport 2

21,30 ч Баскетбол, Реал - Байерн MAX sport 3

21,45 ч Футбол, Рен - Нант Нова спорт

22,00 ч Футбол, Оксфорд - Лийдс Диема спорт 2

22,00 ч Футбол, Еспаньол - Хетафе MAX sport 4

22,30 ч Футбол, Спортинг - Морейрензе RING

7,30 ч Голф MAX sport 2

"Лийдс" на Илия Груев гостува днес на "Оксфорд". Снимка: x.com/LUFC
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