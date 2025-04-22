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ЦСКА без капитана си срещу "Черно море", но с Фаетон

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Матиас Фаетон се радва с Александър Томаш във времената, когато се разбираха.

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния реванш от полуфиналите за купата на България срещу "Черно море". Двубоят е от 19 ч на Националния стадион „Васил Левски". Първият сблъсък между двата тима завърши 0:0.

Зюмюр Бютучи остава извън сметките. Заради контузии аут са още Густаво Бусато, Марин Орлинов, Георги Чорбаджийски и Лиъм Купър.

25. Иван Дюлгеров, 21. Фьодор Лапоухов, 15. Тибо Вион, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 18. Мика Пинто, 19. Иван Турицов, 99. Джеймс Ето'о, 26. Марселино Кареасо, 7. Улаус Скаршем, 30. Петко Панайотов, 8. Станислав Шопов, 10. Джонатан Линдсет, 73. Илиан Илиев, 22. Джейсън Локило, 29. Иван Тасев, 11. Матиас Фаетон, 28. Йоанис Питас, 91. Йоан Борносузов

Матиас Фаетон се радва с Александър Томаш във времената, когато се разбираха.

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