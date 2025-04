Симеон Николов счупи рекорда за асове в Западната конференция, "Лонг Бийч" на финал (Видео)

Волейболните ни таланти Симеон Николов и Александър Николов бяха водещите фигури за победата на „Лонг Бийч" с 3:0 (25:18, 25:23, 25:17) над „Сан Диего" в полуфинала на Западната конференция от колежанското първенство на САЩ.

В Хонолулу, където се провежда финалният турнир, първият постави нов рекорд на конференцията за най-много точки от начален удар в един сезон. 18-годишният Николов наниза 4 аса и вече има 90, а с втория счупи досегашното най-добро постижение от 87.

На национално ниво Мони е само на 10 аса от рекорда на Америка, поставен от Къртис Ейбрахам през 2011 г.

There it is! Ace #88 for Moni Nikolov! A new Big West single-season ace record gives Long Beach State a 19-18 lead over UCSD #GoBeach pic.twitter.com/xpPBg4uave — Long Beach State Men’s VB (@LBSUMVB) April 26, 2025

Николов завърши мача с 9 точки, а в ролята си на разпределител вдигна 35 топки на колегите си, които те превърнаха в точки. В защита спаси 5 топки.

Къндев пък бе най-резултатен за победата над „Сан Диего" с 15 точки. В защита той спаси 8 топки.

Във финала „Лонг Бийч", който е с 27 победи и 2 загуби през сезона, среща в Хонолулу домакините от „Хавай" (25/5) тази нощ

Без друг юноша на "Левски" – Кристиан Титрийски, който е контузен, те се наложиха в полуфинала с 3:1 (25:21, 15:25, 25:21, 25:23) срещу „Ървайн".