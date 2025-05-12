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Винисиус остава в "Реал" срещу 20 млн. на сезон

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Винисиус се отчете с 2 асистенции при поредната загуба на "Реал" в Ел Класико. СНИМКА: РОЙТЕРС

Винисиус е близо до продължаване на договора си с "Реал", съобщава ESPN.

Споразумението ще бъде до лятото на 2030 година. Заплатата на 24-годишния футболист ще бъде 20 милиона евро годишно след данъци, а като се вземат предвид всички бонуси, сумата може да се увеличи до 30 милиона.

На 10 април беше съобщено, че Винисиус е отхвърлил оферта от Саудитска Арабия. От там са му предложили петгодишно споразумение на стойност 1 милиард евро.

Бразилецът играе за "Реал" (Мадрид) от 2018 година. Договорът му с мадридския отбор е до юни 2027 година.

Винисиус се отчете с 2 асистенции при поредната загуба на "Реал" в Ел Класико. СНИМКА: РОЙТЕРС

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