Илиан Илиев обяви с кои играчи ще борим Кипър и Гърция

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Кипър в Пловдив (6 юни) и с Гърция на о-в Крит (10 юни). Шампионът на България "Лудогорец" има трима представители - Иван Йорданов, Антон Недялков и Георги Русев. Сребърният медалист - "Левски" има четирима повикани - Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Алекс Колев. От ЦСКА са повикани двама.

Ето и пълния списък:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (Септември)

Защитници:

Християн Петров (Хееренвеен), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

Полузащитници:

Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Илия Груев (Лийдс), Иван Йорданов (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Арда), Илиан Илиев (ЦСКА), Станислав Шопов (ЦСКА), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Лукас Петков (Елверсберг), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (Лудогорец),Алекс Колев (Левски), Владимир Николов (Славия)