"Нефтохимик" взе център от ЦСКА

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Част от шесткратните шампиони "Нефтохимики" вече е централният блокировач Стефан Чавдаров. Той спечели националния трофей миналата година с другия бургаски клуб "Дея". През изминалия сезон бе в ЦСКА.

Преди него в "Нефтохимик" дойдоха диагоналът Ади Османович, центърът Мартин Кръстев, посрещачите Калоян Балабанов, Рикардо и Димитър Василев, разпределителят Дмитро Долгополов и либерото Симеон Добрев.

От състава от миналата кампания остават центърът Венцислав Рагин, либерото Ясен Петров, диагоналът Стоян Димитров и разпределителят Георги Братоев.