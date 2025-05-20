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"Нефтохимик" взе център от ЦСКА

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Стефан Чавдаров (вдясно) Снимка: nvl.bg

Част от шесткратните шампиони "Нефтохимики" вече е централният блокировач Стефан Чавдаров. Той спечели националния трофей миналата година с другия бургаски клуб "Дея". През изминалия сезон бе в ЦСКА.

Преди него в "Нефтохимик" дойдоха диагоналът Ади Османович, центърът Мартин Кръстев, посрещачите Калоян Балабанов, Рикардо и Димитър Василев, разпределителят Дмитро Долгополов и либерото Симеон Добрев.

От състава от миналата кампания остават центърът Венцислав Рагин, либерото Ясен Петров, диагоналът Стоян Димитров и разпределителят Георги Братоев.

Стефан Чавдаров (вдясно) Снимка: nvl.bg

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