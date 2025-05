Йосиф Миладинов се е отказал от плуването, за да участва в Игрите за допингирани

Близо месец, след като плувеца Йосиф Миладинов се оттегли от спорта, стана ясна причината 21-годишният състезател от Пловдив да сложи край на кариерата си. Националният рекордьор на България в 3 индивидуални и 3 щафетни дисциплини е избрал да продължи професионалния си път като участник в т. нар. Enhanced Games - световни игри за допингирани спортисти.

🇺🇸 LAS VEGAS 2026



The first Enhanced Games are coming to Las Vegas in May 2026.



World-class athletes in athletics, aquatics, and strength will compete to break records, win prizes of up to a million dollars, and redefine the limits of human performance.



📅 Memorial Day Weekend… pic.twitter.com/VWNgPM2rHe — Enhanced Games (@enhanced_games) May 21, 2025

Създаването на това събитие бе съобщено от австралийския предприемач Арон Д'Соуза през 2023 г. Тогава той декларира, че спортистите трябва да са свободни да правят каквото искат със собствените си тела и не бива да бъдат подлагани на антидопингов контрол. Според него също така Международният олимпийски комитет е корумпиран и не осигурява достатъчно добро заплащане на състезателите, затова бе обявен $1 млн. награда за всеки нов "световен рекорд" извън програмата за тестване.

Тази сряда пък беше обявен и градът, който ще приеме първото издание на планираните като ежегодно събитие Enhanced Games - Лас Вегас (САЩ) от 21 до 24 май 2026 г. Организаторите предвиждат състезания по плуване, лека атлетика и вдигане на тежести.

Като първи рекламни лица на световните игри за допингирани бяха използвани четирима плувци, включително Йосиф Миладинов. Още един от тях е пряко свързан с България - роденият във Велинград и представящ Гърция на международната сцена Кристиан Голомеев (31 г.), син на големия български плувец и бивш национален рекордьор Цветан Голомеев. Другите двама са украинецът Андрий Говоров (33 г.) и австралиецът Джеймс Магнусен (34 г.).

🏆 FASTEST SWIMMER IN HISTORY



🇬🇷🇧🇬 Kristian Gkolomeev breaks:

🏊‍♂️ 50m Freestyle World Record

⏱️ 20.89 seconds

💰 $1,000,000 Prize



🇧🇷 Breaks Cesar Cielo’s 2009 record (20.91) pic.twitter.com/u0p3139TdG — Enhanced Games (@enhanced_games) May 21, 2025

Всички те са елитни плувци с богати визитки, изпълнени медали от европейски, световни първенства и олимпийски игри. Говоров е и актуалният световен рекордьор на 50 м бътерфлай с резултат 22,27 сек. от 1 юли 2018 г. в Рим.

Миладинов пък притежава българските рекорди на 100 м св. стил (48,83 сек. от 2020 г.), 50 м бътерфлай (23,20 сек. от 2022 г.) и 100 м бътерфлай (50,93 сек. от 2021 г.) и е част от щафетите, държащи националните рекорди на 4х100 м св. стил и на 4х100 м съчетано. Той постигна най-големия си индивидуален успех през 2020 г., когато спечели сребърен медал на 100 м бътерфлай на европейското първенство в Будапеща. Йосиф представя България два пъти на олимпийските игри - в Токио 2020 и Париж 2024. През последните години той живее и тренира в Швейцария, пише "Сега".

В началото на април Миладинов обяви, че се оттегля от активния спорт. Той повести решението без да съобщава каквито и да е мотиви за него. А в своето официално писмо до плувната ни федерация (БФПС) той написа:

"След дълги размисли и оценка на бъдещите си планове, стигнах до извода, че е време да поема по нов път извън активния спорт. В тази връзка моля да ми бъде издаден официален документ от БФПС, удостоверяващ, че вече не съм активен състезател. Също така бих желал да получа съответния документ от Антидопинговия център, който потвърждава, че съм преустановил спортната си дейност и не подлежа повече на антидопингов контрол. Ако са необходими допълнителни стъпки от моя страна за издаването на тези документи, моля да ме информирате."

Новината дойде като гръм от ясно небе за всички в БФПС, а и за страничните наблюдатели. На нарочна пресконференция президентът Георги Аврамчев разказа, че два пъти е говорил с него. "Опитах се да го разубедя и да го питам каква е причината, а той отдавна бил взел това решение. Каза ми, че плуването му тежи и имал други планове за живота си оттук-нататък. Иска да продължи образованието си в НСА и за след това имал други идеи."

Треньорът на националния отбор Кристиян Минковски пък направи прогноза, че Миладинов ще размисли и ще се върне в спорта.

"Оставам оптимист, че като мине малко време, Йосиф ще има друга настройка за нещата, които се случват около него и отново ще е част от националния отбор", сподели той.

По всичко личи, че мотивацията на Йосиф Миладинов и останалите плувци, които са се съгласили да скъсат с традиционния спорт и да се прехвърлят в игрите за допингирани, са парите. От Enhanced Games съобщиха, че първият бонус от $1 млн. вече е изплатен на Кристиан Голомеев, който бил подобрил световния рекорд на 50 м св. стил, притежаван от бразилеца Сезар Сиело - 20,91 сек. от 18 декември 2009 г. в Сао Пауло.

Според предоставените данни Голомеев е преплувал дистанцията за 20,89 сек. през февруари в САЩ. Гръцкият национал е плувал с пълноразмерен полиуретанов "суперкостюм", който беше забранен за състезания след световния рекорд на Сиело. През април Кристиан плувал и за 21,03 сек. с разрешен костюм, като това време е с 1 стотна по-бързо от най-доброто постижение без "суперкостюм", което е притежание на 9-кратния олимпийски шампион Кейлъб Дресел от 2019 г.

Разбира се, нито един от двата "рекорда" няма да бъде признат от световната федерация по плуване (World Aquatics), тъй като не отговарят на антидопинговите правила.

"Enhanced Games ми дадоха ресурсите и екипа, за да отключа ново ниво на представяне - и сега целият свят може да види какво е възможно", цитиран е самият Кристиан Голомеев, чието предишно най-добро постижение на 50 м св. стил беше 21,44 сек. от 2018 г.

От Enhanced Games не разкриват какви вещества е приемал, позовавайки се на "лична тайна" и опасения, че и други ще следват неговия режим без надзор. Организацията заяви, че веществата са били предписани "по медицински и законен начин".

В състезателната си кариера 31-годишният Голомеев е участвал на четири олимпийски игри (2012, 2016, 2020, 2024). Той е европейски шампион на 50 м св. стил от Белград 2024 и има още 4 медала от континентални първенства, а също така е световен вицешампион на 50 м св. стил от Гуанджу 2019.