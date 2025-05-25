10,40 ч Формула 2, Гран при на Монако „Диема спорт" 3
10,45 ч Планинско колоездене, СК в Нове Место Eurosport 1
11,30 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 2
11,30 ч MotoGP, Гран при на Великобритания (загр.) MAX sport 2
12,15 ч Колоездене, обиколка на Италия Eurosport 1
12,30 ч „Арена спорт" БНТ 1
13,00 ч Баскетбол, „Леида" - „Уникаха" „Нова спорт"
14,00 ч Баскетбол, „Тенерифе" - „Валенсия" „Диема спорт"
14,00 ч Голф MAX sport 1
14,05 ч Moto 2, Гран при на Великобритания MAX sport 2
15,00 ч Футбол, „Жирона" - „Атлетико" MAX sport 4
15,00 ч Футбол, „Чарлтън" - „Лейтън Ориент" „Диема спорт" 2
15,00 ч MotoGP, Гран при на Великобритания MAX sport 2
16,00 ч Формула 1, Гран при на Монако „Диема спорт" 3
16,30 ч Moto 3, Гран при на Велкобритания MAX sport 2
17,00 ч Баскетбол, Евролига (финали) MAX sport 3
17,15 ч Футбол, „Виляреал" - „Севиля" MAX sport 4
18,00 ч Футбол, „Фулъм" - „Манчестър С" „Нова спорт"
18,00 ч Футбол, „Манчестър Ю" - „Астън Вила" „Диема спорт"
18,00 ч Футбол, „Ливърпул" - „Кристал П" „Диема спорт" 2
18,00 ч Футбол, „Нюкасъл" - „Евертън" „Диема спорт" 3
18,45 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 1
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,30 ч Футбол, Испания (II) MAX sport 4
19,40 ч Минифутбол, СП, Словакия – България БНТ 3
20,00 ч Снукър в София bTV Action
20,00 ч Баскетбол, Евролига (финали) MAXsport 2
20,45 ч Футбол, „Ботев" (Вр) - „Славия" „Нова спорт"
20,45 ч Футбол, „Крумовград" - „Септември" „Диема спорт"
20,45 ч Футбол, „Локомотив" (Сф) - „Хебър" „Диема спорт" 2
20,45 ч Футбол, „Локомотив" (Пд) – ЦСКА 1948 „Диема спорт" 3
20,55 ч Минифутбол, СП, Румъния – Франция БНТ 3
21,00 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 1
21,45 ч Футбол, „Лацио" - „Лече" MAX sport 1
21,45 ч Футбол, „Венеция" - „Ювентус" MAX sport 3
22,00 ч Голф Eurosport 2
22,00 ч Футбол, „Атлетик" - „Барселона" MAX sport 4
22,20 ч NHL, "Едмънтън" - „Далас" MAX sport 2
1,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2
1,55 ч Спортно катерене, СК в Солт Лейк Сити Eurosport 1
2,00 ч Футбол, „Атланта" - „Синсинати" MAX sport 4
3,00 ч NBA, "Индиана" - „Ню Йорк" „Диема спорт" 2
4,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2