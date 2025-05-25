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Спорт по телевизията днес

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Звездният модел Наоми Кембъл е гост на кръга от Формула 1, чийто старт е днес. Снимка: Ройтерс

10,40 ч Формула 2, Гран при на Монако „Диема спорт" 3

10,45 ч Планинско колоездене, СК в Нове Место Eurosport 1

11,30 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 2

11,30 ч MotoGP, Гран при на Великобритания (загр.) MAX sport 2

12,15 ч Колоездене, обиколка на Италия Eurosport 1

12,30 ч „Арена спорт" БНТ 1

13,00 ч Баскетбол, „Леида" - „Уникаха" „Нова спорт"

14,00 ч Баскетбол, „Тенерифе" - „Валенсия" „Диема спорт"

14,00 ч Голф MAX sport 1

14,05 ч Moto 2, Гран при на Великобритания MAX sport 2

15,00 ч Футбол, „Жирона" - „Атлетико" MAX sport 4

15,00 ч Футбол, „Чарлтън" - „Лейтън Ориент" „Диема спорт" 2

15,00 ч MotoGP, Гран при на Великобритания MAX sport 2

16,00 ч Формула 1, Гран при на Монако „Диема спорт" 3

16,30 ч Moto 3, Гран при на Велкобритания MAX sport 2

17,00 ч Баскетбол, Евролига (финали) MAX sport 3

17,15 ч Футбол, „Виляреал" - „Севиля" MAX sport 4

18,00 ч Футбол, „Фулъм" - „Манчестър С" „Нова спорт"

18,00 ч Футбол, „Манчестър Ю" - „Астън Вила" „Диема спорт"

18,00 ч Футбол, „Ливърпул" - „Кристал П" „Диема спорт" 2

18,00 ч Футбол, „Нюкасъл" - „Евертън" „Диема спорт" 3

18,45 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,30 ч Футбол, Испания (II) MAX sport 4

19,40 ч Минифутбол, СП, Словакия – България БНТ 3

20,00 ч Снукър в София bTV Action

20,00 ч Баскетбол, Евролига (финали) MAXsport 2

20,45 ч Футбол, „Ботев" (Вр) - „Славия" „Нова спорт"

20,45 ч Футбол, „Крумовград" - „Септември" „Диема спорт"

20,45 ч Футбол, „Локомотив" (Сф) - „Хебър" „Диема спорт" 2

20,45 ч Футбол, „Локомотив" (Пд) – ЦСКА 1948 „Диема спорт" 3

20,55 ч Минифутбол, СП, Румъния – Франция БНТ 3

21,00 ч Тенис, „Ролан Гарос" Eurosport 1

21,45 ч Футбол, „Лацио" - „Лече" MAX sport 1

21,45 ч Футбол, „Венеция" - „Ювентус" MAX sport 3

22,00 ч Голф Eurosport 2

22,00 ч Футбол, „Атлетик" - „Барселона" MAX sport 4

22,20 ч NHL, "Едмънтън" - „Далас" MAX sport 2

1,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2

1,55 ч Спортно катерене, СК в Солт Лейк Сити Eurosport 1

2,00 ч Футбол, „Атланта" - „Синсинати" MAX sport 4

3,00 ч NBA, "Индиана" - „Ню Йорк" „Диема спорт" 2

4,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 2

Звездният модел Наоми Кембъл е гост на кръга от Формула 1, чийто старт е днес. Снимка: Ройтерс
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