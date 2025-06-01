Мартин Камбуров събра футболните звезди на България на своя бенефис

Мартин Камбуров се сбогува официално с футбола днес. Нападателят, вкарал 256 гола в българския елит - повече от всеки друг в историята, събра футболните ни легенди за бенефиса си на стадион "Лаута".

Шоуто включва мача между звездите на България срещу звездите на "Локо" (Пд). В тима All Stars България са включени Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Георги Иванов, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков и Радостин Кишишев. Футболните ни легенди се събраха за бенефиса на Мартин Камбуров на стадион "Лаута".