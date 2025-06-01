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Мартин Камбуров събра футболните звезди на България на своя бенефис

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Мартин Камбуров се сбогува официално с футбола днес.

Мартин Камбуров се сбогува официално с футбола днес. Нападателят, вкарал 256 гола в българския елит - повече от всеки друг в историята, събра футболните ни легенди за бенефиса си на стадион "Лаута".

Шоуто включва мача между звездите на България срещу звездите на "Локо"  (Пд). В тима All Stars България са включени Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Георги Иванов, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков и Радостин Кишишев.

Футболните ни легенди се събраха за бенефиса на Мартин Камбуров на стадион "Лаута".
Футболните ни легенди се събраха за бенефиса на Мартин Камбуров на стадион "Лаута".

В състава на пловдивските "железничари" личат имената на Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов, Ванчо Траянов, Павел Виданов, Иван Иванов, Бирсент Карагарен, Георги Илиев, Кирил Котев, Красимир Димитров, Димо Бакалов, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Александър Тунчев, Дончо Донев, Зоран Балдовалиев, Христо Колев "Бащата" и Методи Стойнев.   

Валери Божинов е част от тима All Stars България
Валери Божинов е част от тима All Stars България
Христо Стоичков също е на бенефиса на Мартин Камбуров.
Христо Стоичков също е на бенефиса на Мартин Камбуров.
                                                                                                                                                           

Мартин Камбуров се сбогува официално с футбола днес.
Футболните ни легенди се събраха за бенефиса на Мартин Камбуров на стадион "Лаута".
Валери Божинов е част от тима All Stars България
Христо Стоичков също е на бенефиса на Мартин Камбуров.

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