След 10 играчи, "Локо" (Пд) разкара и Сергей Алейников

След като разчисти 10 играчи "Локо" (Пд) освободи и спортния си директор Сергей Алейников. Той се присъедини към клуба в края на миналата година и бе едно от големите имена в родния футбол.

"Локомотив" разтрогна по взаимно съгласие с:

– Диого Абреу

– Тобиас Бьорнщад

– Марсилио

– Божидар Костадинов

Договорите на следните футболисти изтекоха:

– Христо Иванов

– Хорхе Сегура

– Кристиан Томов

– Патрик Степински

– Кристиян Пешов

– Ангел Лясков (до 30.06)

Договорът за наем на Парвиз Умарбаев изтече, но също така и контракта му с ФК ЦСКА 1948. Националът на Таджикистан ще се обвърже отново с „черно-белите". Параметри по новия договор ще бъдат обявени допълнително.