След 10 играчи, "Локо" (Пд) разкара и Сергей Алейников

След като разчисти 10 играчи "Локо" (Пд) освободи и спортния си директор Сергей Алейников. Той се присъедини към клуба в края на миналата година и бе едно от големите имена в родния футбол.
"Локомотив" разтрогна по взаимно съгласие с:
– Диого Абреу
– Тобиас Бьорнщад
– Марсилио
– Божидар Костадинов
Договорите на следните футболисти изтекоха:
– Христо Иванов
– Хорхе Сегура
– Кристиан Томов
– Патрик Степински
– Кристиян Пешов
– Ангел Лясков (до 30.06)
Договорът за наем на Парвиз Умарбаев изтече, но също така и контракта му с ФК ЦСКА 1948. Националът на Таджикистан ще се обвърже отново с „черно-белите". Параметри по новия договор ще бъдат обявени допълнително.