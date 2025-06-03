Най-голямата чистка в българския футбол - ЦСКА 1948 се раздели с цели 27 играчи

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ЦСКА 1948 стана автор на най-голямата чистка в българския футбол, като обяви раздяла с 27 играчи (достатъчни за 2 отбора и половина).

Сред тях са титуляри Бирсент Карагарен, Джонатан Перейра, Стив Фуртадо, Евгений Сердюк, Парвизджон Умарбаев, Реян Даскалов и Радослав Кирилов.

Последните двама подписаха вече с "Локо" (Сф) и "Левски".

През сезона, който завърши с оцеляване в елита, цели 5-има треньори бяха начело на ЦСКА 1948 (хронологично - Валентин Илиев, Иван Иванов, Борислав Кьосев, Александър Александров и Иван Стоянов).

"През последните дни ЦСКА се раздели с група футболисти, които вече няма да бъдат част от клуба.

Клубът благодари на Васил Христов, Атанас Килов, Васил Димитров, Едуардо Хатамото, Марио Илиевски, Милен Войнов, Роберт Мариянович, Светослав Славов, Теодор Райков, Виктор Ергин, Георги Стайков, Калоян Кръстев, Кристиан Андонов, Кристиян Величков, Джонас Албенас, Юрий Авраменко, Бирсент Карагарен и Виктор Василев.

Също така, договорите на Асен Георгиев, Джонатан Перейра, Евгений Сердюк, Михаил Цонев, Парвиз Умарбаев, Радослав Кирилов, Реян Даскалов, Стив Фуртадо и Цветомир Цанев изтекоха и няма да бъдат подновени. Благодарим им за професионализма и приноса към клуба", написаха от ЦСКА 1948.