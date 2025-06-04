Вижте кои са най-добрите плувци на седмия турнир "Златоперки"

Най-добрите плувци от седмия турнир „Златоперки" в петте възрастови групи при момичетата и при момчетата получиха купи за своите постижения в много сериозната конкуренция на близо над 700 състезатели, взели участие в турнира на басейна „Спартак", организиран от ПК „Левски". Най-добре представилите се определят по точкова система спрямо резултатите в различните дисциплини и възрастта. Купи получават събралите най-много точки във възрастите 15-17, 13-14, 11-12, 9-10 и 7-8 години.

Най-добри при момичетата са: Стефани Кременлиева (16 г.) от „Левски" с резултата си на 100 м свободен стил, Божидара Борисова (13 г.) от „Пирин" за резултата си на 50 м гръб, Мила Димитрова (12 г.) от „Олимп" с резултата на 100 м свободен стил, Мария Попова (10 г.) от НСА за резултата си на 50 м свободен стил и Адриана Петкова (8 г.) от „Олимпик" (Сандански) за резултата си на 50 м свободен стил.

Най-добри при момчетата са: БорисМихайлов (17 г.) от „Свети Георги" за резултата си на 100 м свободен стил, Томас Станимиров (13 г.) от „Пирин" за резултата си на 100 м гръб, Димитър Георгиев (12 г.) от „Добруджа" за резултата си на 400 м свободен стил, Мартин Харизанов (9 г.) от „Славия" за резултата си на 50 м свободен стил и Денис Михайлов (8 г.) от „Арес-М" за резултата на 50 м свободен стил.

В класирането при отборите по точки на първо място е „Левски", на второ е „Олмп", а на трето – НСА.

Талантите ни в плуването, родени от 2008 до 2018 г., бяха наградени от единствения българин в Международната зала на плувната слава в САЩ и основен организатор на „Златоперки" Петър Стойчев.

„Благодаря на всички деца и всички родители, които подкрепят тяхната любов към плуването. Специални благодарности за всички треньори, за хората, които работят неуморно в клубовете, за да виждаме толкова много таланти в басейна. Поздравявам и съдийското ръководство за професионалната работа. Специални благодарности на Министерството на младежта и спорта за подкрепата. Благодарности и за НСА – спортът и образованието винаги трябва да вървят ръка за ръка. Сега обаче искам да пожелая щастливо лято на всички деца и нови успехи в басейна", заяви Петър Стойчев.

Предлагаме на вашето внимание и топ 10 по точки при момичетата и при момчетата във всяка от петте възрастови групи спрямо постижениеята по време на седмото издание на "Златоперки".

МОМИЧЕТА

15 - 17 години

Място Име Години Клуб Дисциплина

1. Стефани Кременлиева 16 "Левски" 100 м свободен стил

2. Габриела Величкова 16 "Левски" 50 м свободен стил

3. Свибена Братоева 17 "Левски" 50 м свободен стил

4. Елица Милотинова 16 „Тибрис" 100 м свободен стил

5. Биатрис Литул 16 "Левски" 200 м свободен стил

6. Девора Илиева 15 "Левски" 50 м свободен стил

7. Мария Ангелова 17 "Нерея" 100 м бруст

8. Анита Иванова 16 „Боляри 2009" 50 м гръб

9. Лъчезара Цветанова 16 "Левски" 50 м свободен стил

10. Мирослава Николова 17 "Дамини-ЛВ" 50 м гръб

13 - 14 години

1. Божидара Борисова 14 "Пирин" 50 м гръб

2. Елица Караиванова 14 „Левски" 50 м свободен стил

3. Адриана Генова 14 "Дамини-Лв" 200 м бруст

4. Сияна Мухарова 14 "Каменград" 100 м свободен стил

5. Виктория Гроздева 14 "Локомотив (Горна Оряховица) 200 м съчетано

6. Яна Митева 13 НСА 50 м гръб

7. Екатерина Стойнева 14 "Олимп" 50 м свободен стил

8. Елена Асенова 13 "Олимп" 50 м свободен стил

9. Ралица Бонева 13 "Финикс" 50 м бътерфлай

10. Йоана Костова 14 "Левски" 50 м свободен стил

11 - 12 години

1. Мила Димитрова 12 "Олимп" 100 м свободен стил

2. Ева Стоицева 11 "Каменград" 100 м свободен стил

3. Александра Иванова 12 "Траяна" 50 м свободен стил

4. Аглика Ангелова 12 "Спринт" 50 м бруст

5. Александра Кирязова 12 "Левски" 50 м свободен стил

6. Антония Митева 12 "Пловдив 2019" 50 м свободен стил

7. Виктория Дудова 12 "Каменград" 50 м свободен стил

8. Елиа Кръстева 12 "Пирин" 50 м свободен стил

9. Алис Мензилджиян 12 "Пловдив 2019" 50 м гръб

10. Анастасия Поптолева 12 „Каменград" 50 м свободен стил

9 - 10 години

1. Мария Попова 10 НСА 50 м свободен стил

2. Цветелина Коева 10 „Боляри 2009" 50 м свободен стил

3. Изабела Хамудех 10 "Каменград" 50 м свободен стил

4. Анелия Велкова 10 НСА 50 м гръб

5. Илина Мирова 10 "Олимп" 50 м свободен стил

6. Александра Цонкова 9 "Свети Георги" 200 м свободен стил

7. Вая Палазова 9 "Олимп" 200 м свободен стил

8. Ренета Динкова 10 „Левски" 50 м свободен стил

9. Ния Паскалева 10 НСА 100 м бруст

10. Елена Григорова 9 „Нерея" 200 м свободен стил

7 - 8 години

1. Адриана Петкова 8 "Олимпик" (Сандански) 50 м свободен стил

2. Анджела Блажевска 8 "София 21" 50 м свободен стил

3. Сара Петканешкова 8 "Спринт" 50 м бруст

4. Изабел Иванов 7 "Пловдив 2019" 50 м свободен стил

5. Виктория Даракчиева 8 "Смолян" 50 м гръб

6. Теодора Грозева 8 "Спринт" 50 м гръб

7. Надз ал Адуани 8 "Пловдив 2019" 50 м бруст

8. Дария Георгиева 8 Dpool 50 м гръб

9. Десислава Каменова 7 Dpool 50 м гръб

10. Антоанета Тодорова 8 НСА 50 м гръб

МОМЧЕТА

15 - 17 години

1. Борис Михайлов 17 „Свети Георги" 100 м свободен стил

2. Борислав Тошев 17 ЦСКА 200 м свободен стил

3. Александър Илиев 16 "Левски" 100 м гръб

Михаил Стойковски 16 "Левски" 400 м свободен стил

5. Виктор Ангелов 16 "Левски" 100 м свободн стил

6. Олексей Силински 15 НСА 50 м бътерфлай

7. Александър Цонев 16 ЦСКА 100 м смободен стил

8. Кристиян Атанасов 16 "Феникс" 100 м свободен стил

9. Петър Атанасов 16 ЦСКА 200 м свободен стил

10. Димитър Тананов 17 НСА 50 м гръб

13 - 14 години

1. Томас Станимиров 13 „Пирин" 100 м гръб

2. Тарон Коп 14 "Свети Георги" 100 м свободен стил

3. Филип Михайлов 14 "Левски" 200 м свободен стил

4. Борис Спасов 14 "Феникс" 100 м свободен стил

5. Даниел Филипов 14 "Берое" 100 м свободен стил

6. Антон Илиев 14 Sharks-2020 50 м свободен стил

7. Боримир Данев 14 "Локомотив" (Горна Оряховица) 100 м свободен стил

8. Кристиян Йорданов 14 „Олимпия" 400 м свободен стил

9. Берат Хюсеинов 13 "Нерея" 400 м свободен стил

10. Антоан Христов 14 "Свети Георги" 100 м гръб

11 - 12 години

1. Димитър Георгиев 12 "Добруджа" 400 м свободен стил

2. Кристиян Балджиев 12 "Свети Георги" 200 м съчетано

3. Калоян Балджиев 12 "Свети Георги" 200 м съчетано

4. Йорис Коп 12 "Свети Георги" 100 м свободен стил

5. Тодор Цонков 12 "Свети Георги" 400 м съчетано

6. Калоян Кънчев 12 "Пловдив 2019" 400 м свободен стил

7. Виктор Гаджев 12 "Пловдив 2019" 400 м свободен стил

8. Теодор Райчев 12 "Траяна" 400 м свободен стил

9. Даниел Георгиев 12 „Аквазард" 200 м свободен стил

10. Емил Тончев 12 "Спринт" 100 м бруст

9 - 10 години

1. Марин Харизанов 9 "Славия" 50 м свободен стил

2. Мартин Филипов 9 "Берое" 100 м свободен стил

3. Валери Петров 9 "Олимп" 50 м свободен стил

4. КалоянКрумов 10 "Арес-М" 50 м бруст

Денис Чанков 10 "Олимп" 200 м свободен стил

6. Владимир Митев 9 "Олимп" 50 м свободен стил

7. Явор Димов 10 НСА 200 м свободен стил

Антон Дулков 10 "Пирин" 200 м свободен стил

9. Александър Табанов 10 "Метропол" 50 м свободен

Петър Рашков 10 "Левски" 50 м свободен

7 - 8 години

1. Денис Михайлов 8 "Арес-М" 50 м свободен стил

2. Деян Крайков 8 "Свети Георги" 50 м свободен стил

3. Никола Киров 8 "Пирин" 50 м гръб

4. Боян Кантарджиев 8 „Олимп" 50 м свободен стил

5. Велиян Петков 8 "Берое" 50 м свободен стил

6. Калоян Батков 8 "Олимп" 50 м свободенстил

Борис Колев 8 НСА 50 м свободенстил

8. Александър Трингов 8 "Спринт" 50 м бруст

9. Слави Парушев 8 Sharks-2020 "Олимп" 50 м свободенстил

Матей Иванов 8 GD Sport 50 м бътерфлай