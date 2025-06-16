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"Локо" (Пд) пробва 5-има

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Капитанът Димитър Илиев извежда съотборниците си за първа тренировка. Снимка: "Локо" (Пд)

"Локо" (Пд) стартира лятната си подготовка с петима футболисти на проби. Това са Благовест Величков, Теодор Георгиев, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас и Николай Николаев.

На по-късен етап към заниманията на тима ще се присъединят Парвиз Умарбаев, Хуан Переа, Владимир Медвед.

От 26 юни до 10 юли ще бъде проведен лагер в Боровец. Там ще бъдат изиграни три контроли. В следващите дни ще бъде обявено и ново име в треньорския щаб на „черно-белите".

Групата за първата тренировка: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян, Антонио Вардин, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Пламен Петров, Ефе Али, Калоян Костов, Мартин Хайдаров, Кристиян Пешов, Ангел Лясков, Христо Иванов, Иван Узунов, Ивайло Иванов, Жулиен Лами, Димитър Илиев, Кръстьо Банев, Петър Андреев, Мартин Петков

Контролите на Локомотив (Пловдив)

30.06 – "Славия"

05.07 – "Арда"

09.07 – "Локо" (Сф)

Капитанът Димитър Илиев извежда съотборниците си за първа тренировка. Снимка: "Локо" (Пд)

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