"Локо" (Пд) се раздели с нападател

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"Локомотив (Пловдив) се раздели с нападателя Ловро Бизяк, информираха от футболния клуб. Двете страни са прекратили договора си по взаимно съгласие.

Словенският футболист пристигна при "черно-белите" през зимния трансферен прозорец и през пролетта записа 13 мача за "смърфовете" с един отбелязан гол и една асистенция.

От "Локомотив" благодариха на Ловро Бизяк и му пожелаха успех в личен и професионален план.

По-рано днес от пловдивския клуб пък анонсираха новия помощник треньор на Душан Косич - Денис Омерагич.