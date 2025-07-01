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Нов рекорд за най-скоростен сервис на "Уимбълдън"

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Спорт по теливизията днес

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"Реал" среща "Ювентус" в 1/8-финалите на световното клубно в САЩ. Снимка: Ройтерс

13,00 ч Тенис, „Уимбълдън" Eurosport 2

18,00 ч Футбол, „Лудогорец" - „Храдец Кралове" „Диема спорт"

18,30 ч Тенис, „Уимбълдън" Eurosport 2

21,55 ч Футбол, „Реал" - „Ювентус" БНТ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Реал" среща "Ювентус" в 1/8-финалите на световното клубно в САЩ. Снимка: Ройтерс
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