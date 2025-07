Диого Жота загинал на най-опасния път в Испания

Звездата на "Ливърпул" бързал за ферибота за първа тренировка

На най-опасния път в Испания загина звездата на “Ливърпул” и на Португалия Диого Жота. 28-годишният футболист почина след катастрофа на магистрала А-52 малко след полунощ в четвъртък. В колата е и по-малкият му брат - Андре, също професионален играч.

Колата на семейство Жота предприела изпреварване по пътя. Гумата супермощното “Ламборгини” на стойност 150 хил. британски лири обаче се пука, а той и спътникът му излитат от пътя. Секунди по-късно колата цялата е в пламъци. Извикани са спешни служби, но братята не са могли да бъдат спасени. Полицията казва, че все още не знае кой е шофирал.

Автомобилът на звездата на “Ливърпул” със сигурност се е движил доста бързо. Звездата на 20-кратния шампион на Англия е трябвало да стигне до Сантандер. Оттам той е трябвало да хване нощния ферибот, за да стигне до Англия, където от понеделник да започне подготовка с “Ливърпул”. Причината да пътува с кораб, а не със самолет до Великобритания е, че Жота имал забрана да се качва на аероплан. Преди дни той претърпял лека белодробна операция и лекарите го посъветвали да не лети известно време.

Пред стадиона на “Ливърпул” хиляди фенове оставиха цветя в памет на своя футболист, починал след пътен инцидент в Испания. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Пътят, на който звездата на мърсисайдци губи живота си, е известен като зона на “безотговорно шофиране”. През 2020 г. са били начислени близо 15 000 глоби за превишена скорост, пишат медиите в Испания.

С острите си завои и честите си пресичания на диви животни A-52 често е посочван като един от най-лошите за шофиране.

Диого Жота (1996-2025) СНИМКА: РОЙТЕРС

Неотдавнашно проучване на испанската Организация на потребителите установи, че шофьорите смятат, че е един от най-лошите маршрути в цяла Испания, като дори няма и мантинели.

Смъртта на Жота идва само 2 седмици след като той се ожени за голямата си любов - Руте Кардозу. Двамата са заедно от 16 години. И имат 3 деца - Денис (2021), Дуарте (2023) и дъщеря, родена през миналата година, чието име не е публично известно.

Само 18 часа преди трагичния инцидент Жота написа последния си пост в социалните мрежи: “Денят, който никога няма да забравим”, визирайки сватбата си с голямата си любов.

След новината за смъртта на португалеца пък целият футболен свят заплака.

Кристиано Роналдо, приятелят и съотборник на Жота и най-великият играч на Португалия, каза:

“Няма никакъв смисъл. Току-що бяхме заедно за националния отбор, ти току-що се ожени. На семейството ти, на съпругата и децата ти изпращам съболезнования и им желая цялата сила на света. Знам, че винаги ще бъдеш с тях. Почивай в мир. Диого и Андре. Ще ни липсвате на всички”, написа Кристиано.

First images have emerged of the crash site on the A-52 near Zamora, Spain, where Diogo Jota and his brother André Silva died early Thursday.



The Lamborghini left the road after a reported tyre blowout and caught fire.#DiogoJota #Zamora #Liverpool pic.twitter.com/C1VtPCa4wv — BPI News (@BPINewsOrg) July 3, 2025

“Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток”, написа пък легендата Христо Стоичков.

“Моите молитви и мисли са с близките му в този труден момент. Нека всички бъдат водени и закриляни! Почивай в мир, Жота. Ти никога няма да вървиш сам.” Думите са на най-великия в модерния баскетбол ЛеБрон Джеймс. Кралят е миноритарен акционер в “Ливърпул” и бе голям привърженик на португалеца.

Жота премина в 20-кратния шампион на Англия преди 5 г. Изигра 182 мача за мърсисайдци, като отбеляза 65 гола и спечели титлата, купата на Англия и купата на лигата.

Жота всъщност не е истинската му фамилия. Покойният вече футболист е роден като Диого Силва. Но променя фамилията си на Жота, за да се откроява, защото неговата е често срещана в родината му.