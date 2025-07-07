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Спорт по телевизията днес

1996
Григор Димитров играе днес 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 в тениса Яник Синер. Снимка: Ройтерс

13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

14,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

18,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

18,50 ч Футбол, ЕП (ж), Испания - Белгия БНТ 3

21,50 ч Футбол, ЕП (ж), Португалия - Италия БНТ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Григор Димитров играе днес 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 в тениса Яник Синер. Снимка: Ройтерс
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