13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
14,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
18,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
18,50 ч Футбол, ЕП (ж), Испания - Белгия БНТ 3
21,50 ч Футбол, ЕП (ж), Португалия - Италия БНТ 3
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13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
14,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
18,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
18,50 ч Футбол, ЕП (ж), Испания - Белгия БНТ 3
21,50 ч Футбол, ЕП (ж), Португалия - Италия БНТ 3
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