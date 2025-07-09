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Хранително отравяне причинило болестта на Мбапе

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Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

Болестта на звездата на "Реал" (М) Килиан Мбапе е причинена от хранително отравяне, пише вестник Екип.

Френският национал пропусна няколко мача от световното клубно първенство в САЩ поради гастроентерит.

Първоначално се смяташе, че той е получил топлинен удар. Голмайсторът бе вкаран в болница заради съмнение за апендицит.

Тестовете са показали, че Мбапе е получил хранително отравяне, вероятно причинено от бактерии, съдържащи се в пилешкото месо. По време на болестта 26-годишният футболист отслабнал с 5-6 килограма.

Довечера "Реал" излиза срещу бившия тим на Килиан ПСЖ в полуфинал на мондиала.

Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

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