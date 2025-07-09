Националите до 16 г. с 2 контроли в Гърция

Националният отбор за волейболисти под 16 години заминава днес за две контроли срещу Гърция. Мачовете са на 10 и 11 юли. Двубоите са част от подготовката за Европейското първенство в Армения, което е между 23 юли и 8 август. Там България е водач на групата, в която са още Чехия, Франция, Унгария, Италия, Сърбия, Турция и Украйна.

Треньорът Светозар Иванов определи състава за контролите с Гърция.

Посрещачи

Милко Багдасаров - Арда

Деян Ангелов - ВАСК

Иван Антонов - Монтана

Кайо Павлов – ВАСК

Разпределители

Константин Цанев - Черно море

Ангел Тонков – Арда

Централни блокировачи

Павел Димитров - Левски София

Кръстин Илов - ЦСКА

Иван Величков - Миньор

Георги Златанов - ВАСК

Диагонали

Михаил Михайлов - Левски София

Ивайло Колев - Берое 2016

Либеро

Иван Хабов - Левски София

Деан Лаков - Изгрев