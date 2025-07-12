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"Локо" (Сф) с ново попълнение №8

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Диего Рапосо Снимка: "Локо" (Сф)

Диего Рапосо е осмото ново попълнение на "Локо" (Сф), съобщиха от клуба.

Бразилецът подписа договор с "Локомотив" до лятото на  2026-а.

28-годишният универсален полузащитник пристига от "Ал Дафра" (ОАЕ).

У нас той игра за "Крумовград". Бразилецът се отличава със своята скорост, дрибъл и силен ляв крак.

Преди него "Локо" взе вратаря Умут Хабил, защитника Меси Биатоумусока, полузащитника Ерол Дост, левияа халф Митко Митков, вратаря Мартин Величков, левия защитник Христо Митев и опитния бранител Реян Даскалов.

"Ръководството на "Локомотив" пожелава на Диего много здраве и щастливи моменти с "червено-черната" фланелка!", написаха от "Надежда"

Диего Рапосо Снимка: "Локо" (Сф)

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