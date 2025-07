От академията на Рафаел Надал не закъсняха да поздравят новия шампион на "Уимбълдън" при юношите.

Иван Иванов спечели първата си титла от "Големият шлем" след 6:2, 6:3 на финала с Ронит Карки (САЩ). 16-годишният талант от Варна учи и тренира в академията в Майорка.