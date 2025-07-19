10,50 ч Лека атлетика, ЕП (мл.) в Берген БНТ 3
11,00 ч MotoGP, Гран при на Чехия (трен.) MAX sport 2
11,50 ч MotoGP, Гран при на Чехия (кв.) MAX sport 2
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Гщаад MAX sport 3
12,00 ч Голф, The Open MAX sport 4
12,00 ч Конен спорт, купа на България в Албена „Нова спорт"
12,45 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
13,40 ч Moto 3, Moto 2, Гран при на Чехия (кв.) MAX sport 2
14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бостад MAX sport 1
14,30 ч Тенис, турнир за мъже в Гщаад MAX sport 3
15,50 ч MotoGP, Гран при на Чехия (спринт) MAX sport 2
17,55 ч Баскетбол, СП (дев. до 19 г.) „Диема спорт" 2
18,00 ч Лека атлетика, борба БНТ 3
18,00 ч Волейбол, България – Полша MAX sport 2
19,30 ч Баскетбол 3х3 „Нова спорт"
20,00 ч Футбол, „Лудогорец" - „Септември" „Диема спорт"
20,00 ч Бойна вечер bTV Action
20,55 ч Баскетбол, СП (дев. до 19 г.) „Диема спорт" 2
21,00 ч Голф, The Open MAX sport 4
21,25 ч Спортно катерене Eurosport 1
21,30 ч Волейбол, Словения – Италия MAX sport 2
21,50 ч Футбол, ЕП (ж), Франция – Германия БНТ 3
22,00 ч Футбол, „Ботев" (Пд) – ЦСКА „Диема спорт"
22,10 ч Бойна вечер bTV
1,00 ч Голф Eurosport 2
5,00 ч ММА MAX sport 2
6,00 ч Тенис, турнир за мъже в Лос Кабос MAX sport