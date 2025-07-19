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Спират от днес метрото между "Обеля" и "Сливница"

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Спорт по телевизията днес

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“Ботев” (Пд) приема довечера ЦСКА. СНИМКИ: LAP.BG

10,50 ч Лека атлетика, ЕП (мл.) в Берген БНТ 3

11,00 ч MotoGP, Гран при на Чехия (трен.) MAX sport 2

11,50 ч MotoGP, Гран при на Чехия (кв.) MAX sport 2

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Гщаад MAX sport 3

12,00 ч Голф, The Open MAX sport 4

12,00 ч Конен спорт, купа на България в Албена „Нова спорт"

12,45 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

13,40 ч Moto 3, Moto 2, Гран при на Чехия (кв.) MAX sport 2

14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бостад MAX sport 1

14,30 ч Тенис, турнир за мъже в Гщаад MAX sport 3

15,50 ч MotoGP, Гран при на Чехия (спринт) MAX sport 2

17,55 ч Баскетбол, СП (дев. до 19 г.) „Диема спорт" 2

18,00 ч Лека атлетика, борба БНТ 3

18,00 ч Волейбол, България – Полша MAX sport 2

19,30 ч Баскетбол 3х3 „Нова спорт"

20,00 ч Футбол, „Лудогорец" - „Септември" „Диема спорт"

20,00 ч Бойна вечер bTV Action

20,55 ч Баскетбол, СП (дев. до 19 г.) „Диема спорт" 2

21,00 ч Голф, The Open MAX sport 4

21,25 ч Спортно катерене Eurosport 1

21,30 ч Волейбол, Словения – Италия MAX sport 2

21,50 ч Футбол, ЕП (ж), Франция – Германия БНТ 3

22,00 ч Футбол, „Ботев" (Пд) – ЦСКА „Диема спорт"

22,10 ч Бойна вечер bTV

1,00 ч Голф Eurosport 2

5,00 ч ММА MAX sport 2

6,00 ч Тенис, турнир за мъже в Лос Кабос MAX sport

“Ботев” (Пд) приема довечера ЦСКА. СНИМКИ: LAP.BG
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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