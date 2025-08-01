"Барса" иска от Де Йонг да смени агента си, за да му даде нов договор

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Френки де Йонг обяви, че иска да сключи нов договор с "Барселона".

Сегашният контракт на 28-годишния полузащитник изтича през юни 2026-а, когато той може да стане свободен агент.

Според информации в Испания каталунският гранд е склонен да преподпише с нидерландеца до 2028-а.

Има обаче условие да смени агента си - HCM Sports Management.

„Все още не съм подновил договора си. Но се чувствам чудесно в "Барса" и доколкото знам, клубът е доволен от мен, така че в крайна сметка смятам, че ще подпиша ново споразумение", заяви Де Йонг.