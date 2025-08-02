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ЦСКА с двамата нови в Пловдив

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Кевин Додай Снимка: ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешното гостуване на "Локо" (Пд) от 3-ия кръг на Първа лига.

В групата попаднаха последните две нови попълнения Кевин Додай и Дейвид Пастор, които вчера получиха своите картотеки.

Двубоят стартира в 19,00 ч. на ст. „Локомотив" в Пловдив.

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Тибо Вион, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Петко Панайотов, Джеймс Ето'о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Кевин Додай, Джейсън Локило, Зюмюр Бютучи, Иван Тасев, Йоанис Питас, Йоан Борносузов

Кевин Додай Снимка: ЦСКА

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