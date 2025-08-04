Контроли с Бразилия и Германия във Франция за националите до 21 г.

Националният отбор за волейболисти под 21 години замина за френския град Мец, където ще изиграе три контролни срещи. Мачовете срещу Бразилия са на 4 и 6 август, а на 5 август се изправяме срещу Германия.

Отборът ни ще бъде без Жасмин Величков, който игра на световното първенство за мъже до 19 години в Ташкент. Величков ще се присъедини към състава след завръщането му от Франция.

Кристиан Титрийски отпада от сметките за Мондиала в Китай (18–31 август) поради операция на глезена, която претърпя преди две седмици. Възстановителният период за диагонала се очаква да бъде около два месеца.

Ето и списъка с избраниците на селекционера Венцислав Симеонов:

Разпределители:

Виктор Жеков (Монтана)

Даниел Мицин (Пирин)

Рангел Витеков (Берое 2016)

Посрещачи:

Александър Къндев (Лонг Бийч)

Кристиян Андреев (ЦСКА)

Любомир Златков (ЦСКА)

Николай Иванов (Кампи Реали Канту)

Огнян Христов

Диагонали:

Георги Бъчваров (Берое 2016)

Марк Михайлов (ЦСКА)

Централни блокировачи:

Александър Николов (Локомотив)

Константин Динов (Славия)

Костадин Козелов (Пирин)

Георги Паунов (Хебър)

Стилиан Делибосов (Калифорния Нортридж)

Томислав Русев

Либеро:

Александър Цанев (Черно море)

Константин Чипев (Левски)

Ясен Петров ( Нефтохимик)