Веласкес с най-доброто срещу “Сабах” в търсене на първа победа в Европа

"Сините" вдигнаха Георги Костадинов и Кристиан Димитров

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще може да разчита на пълен състав за двубоя тази вечер срещу “Сабах”. Първият мач от сблъсъка от предварителен кръг III на Лигата на конференциите между родния вицешампион и носителя на купата на Азербайджан е тази вечер от 21 ч на “Герена”.

“Сините” търсят първа победа в Европа през тази кампания. А съперникът е доста удобен това да се случи. До момента българският тим завърши всичките си мачове - 0:0 в Лига Европа, откъде отпадна с гол в продълженията срещу “Брага” преди 7 дни.

Испанският предводител на “сините” ще може да разчита на Георги Костадинов и Кристиан Димитров. Бранителят и полузащитникът имаха леки проблеми преди срещата, но ще бъдат на линия за Веласкес. Ден преди срещата Костадинов и Димитров тренираха наравно със съотборниците си.

“Сините” футболисти загряват по време на последната тренировка на отбора преди двубоя със “Сабах”. В заниманието се включиха всички играчи от тима на испанския предводител на българския вицешампион. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Самите играчи пък изявяват желание пред наставника, че ще стискат зъби и ще се раздадат на максимум в срещата. Почти сигурно треньорът на столичани няма да прави промени спрямо предния мач на тима в Европа - злополучна загуба 0:1 от Лига на Европа срещу “Брага” след продължения. На вратата сигурен е Светослав Вуцов. В отбрана ще действат Алдаир, Кристиан Димитров и адашът му Макун, а вляво ще играе Майкон. В центъра на терена ще са разположени Георги Костадинов и Гашпер Търдин. Пред тях ще е Евертон Бала. По крилата ще са Радослав Кирилов и Марин Петков. А на върха на атаката обичайно ще е Мустафа Сангаре.

Срещу “Сабах” тази вечер “сините” излизат в различна роля - на фаворит. Това дори предвиждат и букмейкърите, които се славят, че рядко грешат. В предните мачове в Европа - срещу израелския “Апоел” (Беер Шева) и португалския “Брага”, отборът на Веласкес бе аутсайдер, но с показаното на терена надскочи себе си.

“Сините” фенове също вярват, че с този жребий съдбата е намигнала на любимия им отбор. И те няма да имат проблем срещу азерския тим, който е воден от добре познатия у нас Валдас Дамбраускас, бивш треньор на “Лудогорец”. “Сабах” няма богата история. Отборът е на едва 7 години. А в скромното си съществуване е отстранил 2 тима в Европа. Въпреки това в тима от Азербайджан се наливат милиони всяка година, а бюджетът на клуба е осигурен от тамошните финансови институции. В тима играят основно чужденци, но това е нормално за цялото първенство в бившата съветска република.

“Ако решим, че сме фаворити, значи сме загубили. Трябва да подхождаш скромно и с уважение. Печелившите отбори са амбициозни, но скромни. Тези, които си мислят, че са постигнали някакви успехи предварително, не стигат до крайната цел. Нашият голям враг няма да е “Сабах”. Нямам никакви съмнение за начина, по който ще подходим. Можем да победим, загубим или да завършим наравно, но ви гарантирам, че играчите ще изядат тревата”, каза Веласкес.

Наставникът на “сините” за първи път досега в Европа ще се изправи срещу отбор, който не спира да бележи. Носителят на купата на Азербайджан е вкарал 12 попадения до момента през лятото в турнирите на УЕФА.

“Бих отличил колектива им. Познаваме много добре техните качества. Определено са отбор, който има потенциал. Създават и много проблеми, когато са с топката в последната третина. Ние обаче вярваме в нашите възможности. Отборът е концентриран и има ясно съзнание какво трябва да прави. Усеща се и добра енергия, което е много важно”, добави още испанският предводител на столичани преди мача със “Сабах”.

