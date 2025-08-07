Вратарят на "Лудогорец" искрен: "Ференцварош" ни изпусна

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Линдзи Вон се съюзи със Свиндал

Вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман призна, че "Ференцварош" е имал по-добри възможности при равенството 0:0 в първия двубой от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, игран в Разград.

„Ако трябва да съм честен, трябва да кажа, че противникът ни имаше по-добри възможности. В крайна сметка резултатът е 0:0 и всичко остава отворено за реванша. През първото полувреме не играхме по начина, по който искахме да се представим. След почивката свършихме по-добра работа и в Будапеща трябва да бъдем по-смели с топката и да създаваме повече положения.

Винаги е по-лесно за отбора домакин. Със сигурност искаме да отидем да спечелим и да се класираме напред. Треньорите искаха да тренираме дузпи. Моята задача също беше да науча някои тънкости, но не мога да ги споделя.

По време на 90-те минути си фокусиран върху мача. Трябва да бъдем готови за дузпи, особено аз като вратар. Или Серджио Падт - ние сме един отбор и сме готови за този сценарий също", заяви германецът.

