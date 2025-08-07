ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Линдзи Вон се съюзи със Свиндал

Линдзи Вон и Аксел Лунд Свиндал Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

Двама от най-великите скиори в историята ще работят заедно преди олимпиадата в Милано и Кортина. Линдзи Вон обяви, че е привлякла в екипа си норвежеца Аксел Лунд Свиндал.

Вон се завърна в ските след дълга пауза миналия сезон, след като смени колянна става. 40-годишната американка иска медал от олимпиадата, защото има само едно злато и два бронза в кариерата си срещу 82 победи в световната купа, 4 големи кристални глобуса за триумф в генералното класиране и 16 в отделните дисциплини.

Свиндал е един от най-великите в скоростните дисциплини за всички времена. За разлика от Вон има две олимпийски титли и общо 4 медала от игрите.

Отделно е с цели 5 титли и общо 9 медала от световни, като е първият в историята със злато от четири поредни първенства на планетата.

Партньорството между Вон и Свиндал стартира в края на този месец, когато ще е първият тренировъчен лагер на двамата в Чили. След това ще се преместят в Алпите, като ще пропуснат старта на сезона.

Линдзи Вон и Аксел Лунд Свиндал Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

