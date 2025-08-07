"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10,00 ч Лека атлетика, ЕП (до 20 г.) в Тампере БНТ 3

12,30 ч Колоездене, обиколка на Полша Eurosport 1

15,00 ч Голф MAX sport 4

17,45 ч Колоездене, обиколка на Ен Eurosport 1

17,55 ч Лека атлетика, ЕП (до 20 г.) в Тампере БНТ 3

18,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1

18,00 ч Голф MAX sport 4

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Футбол, „Кауно" - „Арда" „Диема спорт" 3

21,00 ч Футбол, „Левски" - „Сабах" „Диема спорт"

21,00 ч Голф Eurosport 2

22,00 ч Футбол, „Порт Вейл" - „Кардиф" „Диема спорт" 2

2,30 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1