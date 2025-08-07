10,00 ч Лека атлетика, ЕП (до 20 г.) в Тампере БНТ 3
12,30 ч Колоездене, обиколка на Полша Eurosport 1
15,00 ч Голф MAX sport 4
17,45 ч Колоездене, обиколка на Ен Eurosport 1
17,55 ч Лека атлетика, ЕП (до 20 г.) в Тампере БНТ 3
18,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1
18,00 ч Голф MAX sport 4
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Футбол, „Кауно" - „Арда" „Диема спорт" 3
21,00 ч Футбол, „Левски" - „Сабах" „Диема спорт"
21,00 ч Голф Eurosport 2
22,00 ч Футбол, „Порт Вейл" - „Кардиф" „Диема спорт" 2
2,30 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1