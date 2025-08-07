ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е в болница, кола се е заби в каруцата й край...

Суарес блести за "Интер Маями" при остъствието на контузения Меси

Лео Меси изгледа със семейство си мача от ложите на стадиона. Снимка: Ройтерс

Луис Суарес направи силен мач за "Интер Маями" при остъствието на контузения Меси за победата с 3:1 над мексиканския "УНАМ Пумас" в последния мач от груповата фаза в турнира за Купата на лигите. Уругвайският таран вкара от дузпа и подаде за другите два гола.

Гостите поведоха с гол на Рувалкаба в 34-ата минута. В края на полувремето дошлият от "Атлетико" (Мадрид) Родриго де Пол овляда топката с гърди и я прати в мрежата. Суарес вкара технично дузпа в 59-ата мин, а десет по-късно подаде и за попадението на Тадео Аленде. 

Така тимът от Маями се класира за четвъртфиналите на турнира.

