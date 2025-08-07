Доминик Янков дебютира със загуба за "Риека"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Доминик Янков влезе като резерва за хърватския шампион "Риека", който обаче допусна домакинска загуба с 1:2 от ирландския Шелбърн в третия кръг от квалификациите за Лига Европа.

Бившият футболист на "Лудогорец" се появи на терена в 74-тата минута на мястото на 19-годишния нападател Симун Бутич, но в заключителния четвърт час голове не паднаха и резултатът остана непроменен.

За Янков това бе дебют с екипа на "Риека", където той премина това лято с трансфер от канадския "Монреал".

"Риека" се озова в квалификациите на Лига Европа след отпадане от "Лудогорец" в тези за Шампионската лига.