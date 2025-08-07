ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България би Бразилия и Германия в контроли при волейболистите до 21 г.

Националите ни по волейбол под 21 години завършиха с три победи контролите си преди Световното първенство във френския град Мец. Воденият от Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев отбор надигра Бразилия с 3:1 и 3:0, а срещу Германия записа още една категорична победа – с чист резултат.

В контролите не участваха Жасмин Величков и централният блокировач Николай Николаев, които бяха ангажирани с националния отбор до 19 години.

Те ще се присъединят към лагера на отбора в Самоков след завръщането му от Франция. Кристиян Титрийски пропуска световното първенството заради контузия.

На предстоящия мондиал България е в група C заедно с Куба, Япония, Колумбия, Чехия и Бразилия.

Първият мач на националите е срещу „селесао" – 21 август.

