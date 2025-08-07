По $ 5 млн. за шампионите от US Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общият размер на сумата на тенисистите на откритото първенство на САЩ, ще се увеличи до 90 милиона долара тази година, обявиха организаторите на турнира от "Големият шлем", като шампионите на сингъл ще вземат внушителните 5 милиона долара награден фонд всеки.

Миналата година организаторите на US Open изплатиха 75 милиона долара, което означава, че тази година сумите за играчите се увеличават с 20 процента.

Подгласниците в основната схема на сингъл ще получат по 2,5 милиона долара, докато полуфиналистите ще получат 1.26 милиона долара, което е с 26% повече от 2024-а.