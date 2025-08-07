ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж загина в мина в Албания, скален масив се срути...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21062290 www.24chasa.bg

По $ 5 млн. за шампионите от US Open

1120

Общият размер на сумата на тенисистите на откритото първенство на САЩ, ще се увеличи до 90 милиона долара тази година, обявиха организаторите на турнира от "Големият шлем", като шампионите на сингъл ще вземат внушителните 5 милиона долара награден фонд всеки.

Миналата година организаторите на US Open изплатиха 75 милиона долара, което означава, че тази година сумите за играчите се увеличават с 20 процента.

Подгласниците в основната схема на сингъл ще получат по 2,5 милиона долара, докато полуфиналистите ще получат 1.26 милиона долара, което е с 26% повече от 2024-а.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство