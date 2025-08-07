ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Икона в биатлона става футболист, ще рита в 6-а дивизия

Йоханес Тингнес Бьо Снимка: instagram.com/johannesbo

Петкратният олимпийски шампион по биатлон Йоханес Тингнес Бьо, обяви, че е подписал договор с футболния клуб "Вингер".

Норвежецът публикува информация за подписването на споразумение с клуба.

Както е отбелязано на уебсайта на Норвежката футболна асоциация, Бьо ще играе като полузащитник.

"Започваме! Нов клуб, първи мач утре", написа 32-годишният Бьо в социалните мрежи.

Норвежецът е петкратен олимпийски, 23-кратен световен шампион и петкратен носител на световната купа. През януари той обяви, че ще прекрати спортната си кариера.

Йоханес Тингнес Бьо Снимка: instagram.com/johannesbo
