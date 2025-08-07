ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 1 септември ще се издават предписания за изте...

Билети от 60 до 300 лева за мача на България срещу европейския шампион Испания

Единичните билети за предстоящата световна квалификация между България и европейския шампион Испания, която ще се играе на 4 септември от 21,45 часа на стадион "Васил Левски" в София, от днес са в онлайн продажба в мрежата на Eventim, съобщи официалната страница на БФС. 

Всеки привърженик ще има право да закупи до 8 единични пропуска за срещата, а самите талони ще бъдат изпратени 48 часа преди двубоя на предварително посочен имейл.

Най-евтините билети за двубоя на водения от Илиан Илиев национален тим са по 60 лева.

Те са за места по средата на секторите "Б" и "Г". За тях има пропуски и по 90 лева.

За сектор "В" цената е 100 лева. За "А" билетите са по 150 и 300 лева.

В продажба продължават да бъдат и билетите за благотворителното събитие "Заедно за децата", организирано съвместно с фондация "Слънчеви деца 2024", което ще се проведе на 2-3 септември на стадион "Юнак".

Участие в него ще вземат редица футболни знаменитости – Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов, както и популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров и Графа.

