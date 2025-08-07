"Барселона" продава вратар в Италия

Вратарят на "Барселона" Иняки Пеня е пред трансфер в италианския "Комо", където треньор е бившият халф на каталунците Сеск Фабрегас. Испанецът от титуляр в началото на миналия сезон, сега е трети или четвърти избор пред наставника Ханзи Флик след пристигането на пенсиониралия се поляк Войчех Шчесни. Това лято "Барса" привлече и титулярният вратар на градския съперник "Еспаньол" Жоан Гарсия

Тимът от серия "А" се интересува и от услугите на Кевин Трап от "Айнтрахт" (Франкфурт), но най-вероятно ще привлече Пеня.