"Барселона" продава вратар в Италия

Сеск Фабрегас Снимка: instagram.com/cescf4bregas/

Вратарят на "Барселона" Иняки Пеня е пред трансфер в италианския "Комо", където треньор е бившият халф на каталунците Сеск Фабрегас. Испанецът от титуляр в началото на миналия сезон, сега е трети или четвърти избор пред наставника Ханзи Флик след пристигането на пенсиониралия се поляк Войчех Шчесни.  Това лято "Барса" привлече и титулярният вратар на градския съперник "Еспаньол" Жоан Гарсия

Тимът от серия "А" се интересува и от услугите на Кевин Трап от "Айнтрахт" (Франкфурт), но най-вероятно ще привлече Пеня. 

