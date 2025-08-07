15-годишен българин влезе във финала на дългия скок на европейското до 20 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България има първи финалист от европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере (Финландия). 15-годишният Стилиян Орлинов постигна 7.28 метра в квалификациите на скок дължина и зае последното 12-то място, което му гарантира участие на финала на 8 август от 19:15 часа българско време.

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната българка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.

През 2024-а Величкова спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.

В същата дисциплина Рая Димитрова зае пето място в последната серия с 12:02 секунди и за 2 стотни не успя да продължи на полуфиналите. В Тампере тя ще участва и на 200 метра.