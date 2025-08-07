ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доскорошният капитан на Сърбия ще рита в ОАЕ

Душан Тадич Снимка: личен фейсбук

Доскорошният капитан на сръбския национален отбор ще продължи кариерата си в ОАЕ, съобщават местните медии. Тадич вече е в Абу Даби, където ще подпише договор с "Ал Уахда" за една година. Той би трябвало да парафира едногодишен договор с опция за удължаване с още една година, се казва още в информацията.

36-годишният Тадич е свободен агент, след като за последно рита във "Фенербахче". Халфът бе ухажван от "Цървена звезда" и от "Аякс", но явно предпочете арабската офета. 

"Ал Уахда" завърши трети в последното първенство на ОАЕ.

