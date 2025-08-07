"Левски" без един от лидерите си срещу "Сабах"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес няма да може да разчита на Георги Костадинов в домакинството на "Сабах". Първият двубой от предварителен кръг III на Лигата на конференциите е тази вечер от 21 ч на "Герена". Халфът е основен играч в състава на испанския тактик, но има травма и ще изпусне двубоя срещу носителя на купата на Азербайджан.

Опитният футболист до този момент игра във всички мачове на "сините" от европейските клубни турнири.

Ето и цялата група на "Левски" за мача срещу "Сабах": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.