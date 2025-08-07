ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 1 септември ще се издават предписания за изте...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21063415 www.24chasa.bg

"Левски" без един от лидерите си срещу "Сабах"

1736
Веласкес говори с един от най-опитните в състава си Георги Костадинов преди мача с "Апоел"

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес няма да може да разчита на Георги Костадинов в домакинството на "Сабах". Първият двубой от предварителен кръг III на Лигата на конференциите е тази вечер от 21 ч на "Герена". Халфът е основен играч в състава на испанския тактик, но има травма и ще изпусне двубоя срещу носителя на купата на Азербайджан.

Опитният футболист до този момент игра във всички мачове на "сините" от европейските клубни турнири.

Ето и цялата група на "Левски" за мача срещу "Сабах": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.

Веласкес говори с един от най-опитните в състава си Георги Костадинов преди мача с "Апоел"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство