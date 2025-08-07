ЦСКА купи Леандро Годой

Леандро Годой вече е играч на ЦСКА. "Червените" плащат 600 000 евро на "Берое" за правата на нападателя. Той вече дори е в София, за да мине медицински прегледа и да подпише договора си. Голмайсторът на елита за миналото първенство вече е напуснал квартирата си в Стара Загора.

Трасферът на Годой ще е глътка въздух за "Берое", където не са вземали заплати от доста време. БФС е направил и жест, като чака парите за картотеките за новия сезон, които са по 50 лева на играч.

Следващият, който е пред трансфер от Стара Загора е Стефан Гаврилов. Той е желан от "Ботев" (Пд).